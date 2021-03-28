今天（28日）沙田草地日馬賽事，跑完四場後賽果尚算正路，四匹大熱門馬匹獲兩冠一亞，而第四場上演的第四班1400米賽事，更由一對閘前大幅落飛馬匹包辦連贏位。

韋達是場夥拍徒弟周俊樂攜手出擊，原本是逾10倍半冷之「勁力十足」埋門票如雨下，最終落飛至啡格4.9倍開跑。

這一匹三歲質新分子飛到馬到，於早段搶出帶放後，直路上越走越順，結果大勝三馬位，取得季內第二Win，已沉寂一輪的韋達，憑此駒取得三月份首場頭馬。

至於跑獲第二名馬匹亦是閘前起飛成大熱的莫雷拉座騎「超好日子」（呂健威馬房），兩駒串成的啡格Q只有7.6倍。

第四場單Win及組合獨贏A2分別派49元及29元，二重彩派206元。

跑獲第三、四名馬匹為「真感」與「是必飛飛」。

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