今午（28日）田草賽事用A加3跑道作賽，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.72，頭場開跑時間為中午12時45分。

是日賽事設有臨時外欄，將於4米位置設置。

睇番最近2月21日同一移欄七場草地賽事，前置馬優勢甚大，共有五駒守前四位入直路建功。

其中「巴基之友」、「新威煌」及「健康愉快」均放頭帶到，而「勇戰神駒」就守貼欄包廂位贏馬，所以具前速之馬匹可以優先留意。

今戰列陣馬中，第七場「果然友」今季頭馬正是在A加3欄所得，亦係全場唯一贏過此移欄之參戰馬，重返強項可望重開勝門。

另外，尾場「同樂日」兩次跑田A加3欄均入Q，前置馬藉跑道形勢之助，仍能做到坐位望贏。

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