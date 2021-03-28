資深賽馬陣營「四季」系馬主羅仲煒與太太羅何秀蘭，以往曾經養過2018年董事盃盟主「四季旺」（已退役），另有「四季」（已退役）三度在二班賽建功。

今午（28日）舉行十場田草日馬，丁冠豪馬房「四季喜」初出角逐第六場四班1200米，屆時將由史卓豐主轡。

「四季喜」父系「人氣高」，於2014年連續奪得法國莊柏德大賽、隆尚磨坊大賽及英國女皇伊利沙伯二世錦標三項一級賽冠軍。

在港同父馬有「騰飛塔」在田草1200米一出即勝，另有「喜蓮慧星」兩度在谷草一哩上名，性能頗為廣泛。

「四季喜」母系Enchanted Melody的同母弟弟Flying Award，為1400米表列賽Anzac Day Stakes盟主，另外在1200米三級賽麥尼爾錦標獲得亞軍。

Enchanted Melody共產下三匹已命名子嗣（不包括「四季喜」），全部已出賽，兩駒獲勝途程為1000米至1300米。

「四季喜」在港試閘五次皆表現良好，其中2月23日試1000米草閘，末段在楊明綸輕策下展現不俗後勁，最終僅以1.5馬位落後「禪勝寶駒」跑第四。

丁冠豪馬房今季已有「變數」及「蝦餃燒賣」初出即勝，可見練者部署頗為急進，今戰「四季喜」已有機會一鳴驚人。

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