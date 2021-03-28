第5場第三班1400米：「志在四方」上場跑同程第二高水準，只負強敵雖敗猶榮。

今仗再跑同程，排位有利應可坐正。

昨日（27日）開飛2.7倍，5點輕輕回上3.2倍，現時3倍W，1.2倍P大熱。

早飛比之前幾場勁，睇飛明顯有心補中，希望順利。

「電子群星」今季季初跑同程有贏有位表現準繩，上場轉跑谷草1650米落敗嘥氣。

今場重跑田草千四米，改用周俊樂減磅上陣似有心搏殺。

昨日開飛29倍，5點輕輕落到24倍，現時再落到18倍W，4.5倍P。

早飛慢慢浸浸落，睇飛今場應有三甲。

「香音」今季比較遲復出，二月初跑同程後上第四有驚喜，上場再跑同程落敗因排檔較外可以當冇跑過。

今場再跑同程繼續用賀銘年，有運排到一檔，應該會見番腳影。

昨日開飛14倍，5點輕輕落到11倍，現時10倍W，2.5倍P。

明顯有墊底飛，今場負輕磅，排位有利，應有三甲，一定要拖。

「勝賢」今季兩跑同程一勝一位，今仗係轉投方廐後初上陣即報跑首本路程，心意明確想省招牌囉。

昨日開飛10倍，5點輕輕落到9.6倍，現時進一步落到7.3倍W，2.4倍P。

早飛越賣越勁，今將轉方廄初出即配徒弟何澤堯，部署似足「心中有馬」，力爭轉倉第一場贏馬。

睇飛係有信心，今場點都要拖。

提供：3志在四方、1電子群星、9香音、11勝賢

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