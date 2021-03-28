巴西籍騎師馬雅經過一輪適應期後，近期表現漸入佳境，本身繼剛周三（24日）谷戰憑「海島材子」開齋後，今午（28日）又憑「都市神話」敲響田戰勝鼓。

「都市神話」原本與「旅遊拿督」被稱為本港兩大「二奶王」，不過前駒上仗苦戰至第32場，終於在周俊樂胯下開齋。

這匹七歲馬贏馬後似乎開竅，是日改配馬雅出戰第七場四班1400米表現更加出色，最終以兩個半馬位之先輕取亞軍「虹鴻」，成功再下一城。

容天鵬連贏三期未斷纜，今日首四匹出賽馬獲冠亞季殿各一。

容天鵬說：「『都市神話』過往出賽時常遇不利的形勢，難以出頭，跑至上場終於開齋，今場再出打疊連捷，運氣佔了很大的因素。」

「今場賽事『都市神話』幸運地遇上快步速，有利這匹後上馬，加上此馬過往曾在四班跑近，因此今場回升至第四班仍具競爭力。」

「馬雅過往曾在港客串一天，並策騎過我的馬，我覺得他的騎功不差。」

「因此今季他來港客串，我樂於安排一些合適的座騎給他，我很高興『都市神話』可以在馬雅胯下交出好成績。」

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第三、四名順序為「二雋」及「妙算騰飛」。

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