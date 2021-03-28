賀賢早前有唔少馬離巢，仲要有好成績，自己當然唔好受。

不過佢都唔係省油燈，近三戰兩次有Win落袋。

今期（28日）賀廐出馬七駒，其中第七場「虹鴻」馬主洪建南對上一匹「英姿茂盛」（已退役）同賀賢合作，服役以來贏過兩次，上季落地嘅新寵「虹鴻」繼續支持佢。

「虹鴻」上季初出一役已有追勢，今季踏入四歲跑三次，首兩戰都輸唔遠。

上場跑谷草1200米突然初戴眼罩，輸得較遠似乎唔適應。

今仗立即除番兼轉跑田草1400米，賽前一早畀定梁家俊快跳及試閘，話唔定可變出彩虹。

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