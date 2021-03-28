受到續牌困擾致前途未卜的42歲郭能，近期屢屢演出身價波，繼剛周三（24日）後上險勝對手獲練馬師告東尼讚賞之後，這位現役最年長騎師策騎丁冠豪馬房「真勝者」，於第八場後上力挫莫雷拉座騎「路路醒」（羅富全馬房），表現亦叫人拍爛手掌。

是場第三班1600米賽事，「路路醒」在雷神胯下臨場被捧成一面倒大熱，本身在騎者絕佳留放之下，末段透出勝利在望之際，卻被郭能策騎的「真勝者」力追，終點前一步遭趕過飲恨。

莫雷拉雖然此場搏殺失手，但亦無阻其於今戰提早勝出為騎策王，騎者跑完八場賽事後已累積50分封王。

郭能贏出「真勝者」之後，在本月已獲四Win，同時替丁冠豪馬房打破一個月不勝之悶局。

丁冠豪賽後說：「『真勝者』原本繼續配何澤堯，不過對方捥拒，因為騎者一早已答應騎同場的『心中有馬』（方嘉柏馬房），分身乏術，我便另找郭能幫手，對此我絕對諒解。」

「『真勝者』今場排12檔，我不太擔心，因為牠向來留後跑，我反而更擔心臨場的步速，幸好今場步速尚算正常，讓『真勝者』發揮出應有的水準。」

第八場單Win及組合獨贏A3分別派54.5元及21元，二重彩派247元。

至於跑獲第三、四名馬匹為「家樂飛駒」及「前進」。

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