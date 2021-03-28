第九場第三班1200米：「禪勝寶駒」原班人馬再跑勝途，對手似是而非，再贏唔難。

昨日（27日）開飛2.8倍，5點2.9倍，現時2.8倍W，1.5倍P大熱。早飛有，尤其是位置非常重手，睇飛今場好有信心再下一城。

「上駿之星」上場嚟港後初跑同程，77倍跑第五走光。賽後加強操練，今仗賽前有試閘動態積極，一切準備就緒。

昨日開飛12倍，5點企住12倍，現時8.2倍W，2.8倍P，有早飛支持，今場轉用田泰安有運排到黃金一檔，對質新馬嚟講非常有利，再加上今場有大樹遮陰，現時呢個賠率非常啱胃口，可以考慮1W3P捧場。

「佳景福星」轉配冷殺手梁家俊兼排到好位，可以採用上季贏馬跑法跟前守好位。

昨日開飛16倍，5點落到11倍， 現時企住10倍W，2.7倍P，三甲可以預佢一票。

「莫浪求」終於減夠分可落三班跑，練馬師再報跑1200米兼強配潘頓，擺明想出擊。

昨日開飛7.4倍，5點落到6.6倍，現時5.2倍W，1.8倍P。

位置明顯有早餐飛到位，睇飛今場有信心落班即搏，可惜排檔較外，要睇番頓臨場發揮。

提供：5禪勝寶駒、4佳景福星、7上駿之星、1莫浪求

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199