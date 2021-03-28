由於疫情關係，故在港退役馬匹被運往內地已停頓多時。

馬主想把愛駒留在香港，除非馬會雙魚河退役馬房有位安置，否則便要出埠頤養天年。

季內有不少香港退役馬轉戰澳門，個別是基於雙魚河無位安置。

根據相關條例，香港退役馬不可直赴當地，必須先往第三地作中轉站，然後才安排進口濠江。

就以原屬藝人蘇志威名下的「駿王」為例，現以「駿王仔」之名於澳門服役，並由蘇太劉小慧（原名劉少慧）持有。

已八歲的「駿王仔」剛周五（26日）在澳門初出跑夜馬無功而回，表現未如理想。

據「駿王仔」練馬師錢健明解釋，因此駒在港退役後未能付運內地，如果落戶新西蘭，在全球疫情未息的情況下，蘇志威夫婦難以前往探望。

反而此駒身在澳門，始終馬主有親友於當地，由香港過澳門亦較方便，馬主遂安排牠到濠江服役，而且抱着勝固欣然、敗亦可喜的態度應對賽事。

馬主明知過程轉折兼花費不少，也要把「駿王仔」運到澳門，錢健明覺得他們真的是愛馬之人。

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