周日（28日）第五場三班1400米，「一定美麗」外地兩戰兩勝，睇嚟質素唔曳。

雷神一直摸實，五度試大閘親自教馬，最近試閘兜大彎發力，末段仲越追越勁，初出跑1400米，照計憑質可以監生吞，Q膽穩陣。

第八場三班1600米，「心中有馬」上場轉倉初出，安排增程即勝，贏馬加5分對呢隻當起馬完全冇影響，復課快跳仲弗過上賽，部署加程啱晒跑法，方廐可以再省招牌。

「路路醒」循序增程，場場搏又場場近，今次搵到雷神出馬，相信係馬房恨贏交代。

雷神早前過檔試閘，末段俾住越追越近，過晒終點仲俾多幾步先停手，咁認真考驗，應該信得過。

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