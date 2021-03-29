資深馬主冼為堅及冼雅恩父子在港養馬資歷深厚，後者名下「箭意」今季在谷草1200米摘下兩捷，前途光明。

相反冼為堅名下三駒「友誼至好」、「友誼至佳」及「友誼之星」季內上陣均三甲不入，表現未如理想。

周三（31日）跑泥地夜馬，冼為堅轄下「友誼至好」及「友誼至佳」分別轉場角逐二班1650米及四班1200米，雙雙求變求勝。

第九場「友誼至好」今季雖然八戰皆北，但上賽面臨不利形勢仍可後追跑第四，反映本身狀態逐漸回勇。

今戰有「黃金甲」、「超霸神駒」、「盛大光輝」等快馬在陣，預期賽事步速有利後上，這匹預期冷門不容忽視。

另外，第三場「友誼至佳」今仗雖初跑泥地，但同父馬「歡悅星」及「童夢」（均已退役）俱善戰泥地，這匹生力軍隨時一矢中的。

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