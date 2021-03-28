今天（28日）賽事安排在沙田草地A加3欄上演，翻睇資料顯示，榜首騎師莫雷拉今季五次在這一條跑道作賽均贏兩場頭馬或以上，騎者贏完頭場「生生勝勝」之後，於第六場第四班1200米策騎大熱門「勇闖」再下一城，又再起孖。

蔡約翰馬房「勇闖」今場初出備受注目，除本身屬名牌馬主榮智健名下愛駒之外，本身上周日賽（21日）報名出爭同班同程列為第一後備，莫雷拉當時甘願肯為牠做後備騎師不接受其他聘約，重視之情已不言而喻。

「勇闖」今戰順理成章有出賽優先權，在港初次上陣即被捧成大熱門2.1倍，結果表現亦一如預期，以1.75馬位打響頭炮。

同場跑獲第二名亦為大董馬，「醒旺財」屬前馬會副主席郭志桁名下，而包括此駒在內，韋達馬房已連續三場有馬入Q，對上兩場有「勁力十足」獲勝及「志在四方」跑第二。

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至於跑獲第三、四名為「閃耀榮光」及「打鐵趁熱」。

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