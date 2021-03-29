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巫顯東周三停賽復出 親操「八進」爭成績

18分鐘前
八進今晨由巫顯東親試

不少騎師都會選擇在沙田日賽停賽復出，始終場數較多！

不過巫顯東較為特別，因為他決定在周三（31日）田泥夜賽復出，似乎心中有馬。

第六場四班1200米「八進」，是這位本地騎師全晚唯一座騎。

今晨（29日）七時左右，巫顯東策騎「八進」到大圈做最後試跑，沿途小心翼翼，這匹泥地好手走勢輕鬆。

而練馬師賀賢則全程在烽火台一樓露台睇實，相當關注。

「八進」與巫顯東非常合拍，人馬季內曾合作建功，難得今次合作出爭首本路程，當然值得重視。

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巫顯東八進賀賢
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