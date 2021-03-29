莫雷拉與蔡約翰或方嘉柏都是公認的合拍騎練，惟他們的合作威力及風頭已被潘頓與沈集成蓋過，須知後兩者3月份攜手18戰豪奪八冠三亞一季一殿兩第五，勝出率有四成四，獲獎金比率更高達八成三。

自3月3日谷夜以來，沈廐勝出11場頭馬，潘頓佔其中八場，而且一手包辦前者近五Win，他倆之間合作誠如網民所言開始進入化境。

潘頓剛周日（28日）在田草只替沈廐策騎兩駒，結果第三場「知道再勝」及第八場「心頭好」分別大熱及半冷掄元。

星期三（31日）續於沙田馬場跑馬，沈廐整晚以五駒攻泥，其中三駒由潘頓壓陣，包括一對王牌馬「好玩福星」與「理想回報」，以及初出三歲自購新馬「日輝煌」。

列陣第八場三班1200米的「好玩福星」近四戰兩冠兩亞，本身出賽泥地以來三戰一冠兩亞亦不失Q，單是潘頓鍥而不捨地策騎這個元素，已知此駒必定繼續出擊求逞。

第六場「理想回報」情況相同，潘頓輸完繼續主轡，目前評分低上次贏馬時五分，且跟本身當日開齋時的46分相同，形勢進一步有利。

此駒馬主是嚴顯強，其妻蔡曼恩剛周三（24日）有「度身訂做」大熱倒灶於谷夜，他們定想盡快打開今季勝門。

季內未交代的「理想回報」已三番四次輸近，贏馬只等一個機會，說不定就是今趟泥地夜賽。

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