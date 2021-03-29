季終沒有至少26分之馬，一概不得繼續服役。

剛周三（24日）谷夜賽後，有跑第四的「凱旋戰士」和勝出的「勁飛聖」分別被加五分和四分。

牠們都是賽前不足26分的五班馬，加分較多可鼓勵幕後拼搏。

周三（31日）跑九場泥地夜馬，五班賽佔兩場，路程分別是第一場1200米和第四場1800米，同樣將出馬滿額。

1800米場合有三駒低於26分，包括葉廐「得意」、何廐「火天大有」和時廐「黃金元帥」，依次評23、19和16分。

當中，年紀最大的是「火天大有」，牠與剛周三贏五班賽的「勁飛聖」同為八歲，本身早前曾連續三場共取亞季殿各一，競爭力猶在。

此駒曾三勝1800米及曾於泥地一哩上名，泥地1800米無不合之理，打王牌必拼，負輕磅有助爭取好成績。

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