周三（31日）跑罷泥地夜馬，周六（4月3日）及周日（4月4日）均無賽事進行，最新一次日馬將於下周一（4月5日）上演。

下星期一是復活及清明節公眾假期，屆時將有十場草地日賽在沙田馬場舉行，頭場定於下午1時正開跑。

相關馬匹報名已於今午（29日）公佈，周四（4月1日）早上排位。

下周一田戰在B加2跑道進行，兩大戲肉主席錦標及短途錦標二級賽分別跑1600及1200米，依次只有六駒上陣及出足14駒滿額。

馬會當初公佈主席錦標有七駒報名，當中包括延遲截止後加入報名的「非凡才子」，如今卻不見其名字，反映牠已退出比賽。

出馬少於七匹場次，將不設第三名位置派彩及位置連贏。

至於短途錦標本有15駒報名，其中最高評分的「旺蝦王」亦已退賽。

這匹應屆百週年紀念短途盃冠軍由3月25日開始沒有公開操練，健康顯然出現問題。

同場國際評分最高的「川河達駒」，到時久休復出將由潘頓主轡，象徵他與方嘉柏恢復合作。

騎師方面，賀銘年及黎海榮同由周三開始停賽兩天，下周一仍缺陣。

波健士剛周日（28日）起停賽兩天，下周一恢復參賽。

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