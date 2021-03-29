潘頓剛周日（28日）憑「知道必勝」大熱取勝，季內有84場頭馬在手，但仍落後宿敵莫雷拉21W。

周三（31日）全泥夜宴，潘頓獲得八匹座騎，首三駒排檔不俗。

當中包括第一場「醒目再臨」、第三場「勁得手」及第四場「喜氣綿綿」，均排3檔起步。

其中「勁得手」以往曾由潘頓兩度勝出，人馬季內首度重逢，令人期待。

然而由第五場開始，潘頓排檔運較差，其中第五場「恆駿寶駒」及第六場「理想回報」均排11檔起步，又要考考鞍上人留放工夫。

潘頓周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 醒目再臨 3

三 勁得手 3

四 喜氣綿綿 3

五 恆駿寶駒 11

六 理想回報 11

七 日輝煌 7

八 好玩福星 12

九 逍遙自在 9

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