丁冠豪彷彿突對泥地夜馬發生興趣，在星期三（31日）晚將有八駒出賽，數量冠絕全體練馬師。

其實丁廐今次就是替該八駒報名上陣，結果清一色做正選，馬房可謂未跑先贏運氣。

當中，第八場「文明之星」正是丁廐最近一匹頭馬，本身前仗首戰泥地即於1200米開糊，再出在同程不勝也有第三。

此駒已於此程找到最佳出路，本身仍有進步空間，今仗可助丁冠豪延續勝勢。

餘下各匹丁廐馬中，第一場「慣勝積極」及第七場「淺草飛」上賽都在泥地短途入位，如今皆被部署再戰此程，雙雙打王牌鎖定目標，幕後戰意可想而知。

「淺草飛」累積兩度上名均於泥地1200米，包括上賽跑濕慢泥。適值近日炎熱潮濕，對其爭勝是有利因素，值得關注。

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