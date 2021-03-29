儘管馬房近期氣勢減弱，已半個月沒有贏馬， 同時退居成績表第五位，惟呂健威卻很有機會在周三（31日）晚重響勝鼓。

須知這位本地練馬師於近三次泥地夜賽皆有馬贏共取四Win，其中包括在上次（去年11月4日）泥夜勝出一對同系馬「錶之銳」及「錶之未來」，賽績印證部署及實力。

來到星期三（31日）新一次泥夜，呂廐出馬半打，全部曾勝泥地或於泥地上名，當中正正包括列陣第二場二班1800米的「錶之銳」，還有之前兩戰泥夜不敗的第三場四班1200米「陽明滿滿」。

「陽明滿滿」報名時有出賽優先權，幕後擺明以今場為目標。

此駒上季中年爆發，先後三勝泥地短途，評分衝上63分歷史高位。

今季被部署先稍減分，前仗重返60分以下復戰第四班即於同程重新上名，跟「多多寶驥」及「中華威威」串T，乃高水準賽績。

上賽或因跑得較密影響發揮，這次出賽跟上次相隔24天，體力上有較好復元，上季曾排4檔起步勝出同班同程，今仗未嘗不可照辦煮碗。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199