資深馬主兼馬會董事楊紹信目前養有方廐「好計」及韋廐「龍來了」，兩駒父系均來頭十足。

先講未曾出賽的三歲日本自購新馬「龍來了」，本身出自父系2013年日本馬王「龍王」，單看馬名已知道幕後對馬兒期望很高。

「龍來了」母系Sweet Lady由馬主四人擁有，至於六歲新西蘭自購馬「好計」則在周三（31日）第二場1800米泥地夜賽列正選，本身同樣血統顯赫，是前世界馬王「范高爾」的子嗣。

楊紹信曾表示，當初購入「好計」，出自「范高爾」子嗣，周歲價亦不菲，自然對牠有一定期望，怎料在港服役首季一直表現平平。

方嘉柏請馬主不要對「好計」失去信心，結果馬兒上季的表現漸入正軌，至今在港累積三Win，表現不錯。

「好計」曾三捷於谷草，反映牠喜歡跑鬆軟的場地，今場轉往泥地一試，說不定試出彩虹。

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