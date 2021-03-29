香港馬圈競爭激烈，即使馬季已經過去逾一半，仍有兩位華將尚未開齋，計為黃皓楠及黃俊。

在周三（31日）泥地夜馬，黃皓楠迎來開齋良機，須知他將策騎第八場「激賞」（徐廐）及第九場「盛大光輝」（丁廐）這兩匹泥地好手上陣。

「激賞」今季由蔡約翰馬房轉投徐雨石馬房，雖然未能獲勝，但季初在二班谷草1000米入Q，證明本身能力及鬥心猶在。

今戰「激賞」出師第三班佔班次之利，本身七戰泥地1200米獲一冠三亞兩季，可見路有專長。

徐雨石一向支持徒弟黃皓楠，今戰有機會帶挈徒弟打破齋缽。

至於「盛大光輝」季內角逐二班泥地一哩爆曾獲亞軍，本身跑法主動跑泥地佔優，今場或會一放到底。

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