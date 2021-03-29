泥地夜賽與泥地日賽在很多方面都截然不同，對人馬適應力帶來重大考驗，對幕後部署亦具挑戰性。

然而正因幕後部署有針對性，從中孕育出不少泥夜專家，包括周三（31日）晚分戰第一、二、三、九場的「嘉應風采」、「天天精彩」、「陽明滿滿」、「黃金甲」。

其中，「嘉應風采」不能不關注，此駒現低護級線兩分，季內若無頭馬見面，來季未必可以留低。

今場夥拍專贏輕磅馬的冷殺手蔡明紹，角逐之前兩戰皆入Q的泥地夜賽，應有一番作為，更何況容廐三連勝，旺勢持續！

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199