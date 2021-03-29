武肺疫情揮之不去，由人類出行到馬匹運輸均受不同程度影響。

儘管香港有「添滿意」及「烽煙四喜」當初獲邀參戰上周末（27日）杜拜世界盃賽馬日，惟經有關方面勸喻及衡量過人馬遠行的風險後，該兩匹本地名駒均被幕後放棄遠征杜拜，留港參加比賽。

其實去年杜拜世界盃賽馬日亦因疫情嚴峻而取消，香港代表馬「仁者荃心」（已退役）及「烽煙四喜」白走一趟，今年更完全不成行。

與此同時，周三（31日）泥地夜馬第九場二班1650米，原定供評分100至80分馬匹參加，最終改為供評分105至80分馬匹上陣。

苗廐「烽煙四喜」在1月17日勝出一班泥地1650米後加至103分，剛好可跑今場二班泥地一哩，幕後找來全港最強莫雷拉壓陣，決心勝回一仗。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199