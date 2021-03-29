深受馬主愛戴的配種馬「遙遠星空」，成為近年本港最紅種氏之一。

其中，「夢想成金」、「顯心星」、「加州得迅」等此系後裔皆在競賽生涯早期連珠炮發，相當適合本港環境。

然而，「遙遠星空」子嗣卻甚少在泥地賽事上陣，「叻叻精彩」及「無極戰士」累積於此場地上陣三次皆三甲不入，表現失色。

今期（31日）沙田跑九場泥地夜馬，「大眾勝利」、「獎金王者」及「加州得迅」這三匹「遙遠星空」後代分頭上陣，有望打破盲門數據。

第七場「大眾勝利」兩戰谷草皆無功而還，本身在1月28日於從化試泥閘走勢出色，場地性能顯然不錯。

這匹三歲澳洲自購新馬如今獲莫雷拉垂青，同場對手不強，有望交出進步成績。

另外，第九場「加州得迅」上仗增程跑1400米效果不俗，本身跑法主動，轉戰泥地更不宜忽視。

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