今季於11月4日跑過一次泥地夜賽，當時韋達馬房見習生周俊樂，憑「八進」及「如真如假」起孖，表現出色。

周三（31日）是季內第二次跑泥地夜馬，年僅20歲的周俊樂將於第七場四班1200米夥拍希斯馬房「金元寶馬」上陣。

希斯季初與周俊樂合作勝出「得益良多」，他賽後受訪時表示，若以股票作比喻，周俊樂值得長揸，個人對他相當欣賞。

六歲紐國自購馬「金元寶馬」在港暫18戰成績兩亞一季，與頭馬無緣，上仗初跑泥地遇上場地濕滑，落敗不能作準。

「金元寶馬」有匹同父馬叫「超能力」，曾五勝泥地短途，本身周三若遇場地狀況正常的泥地，說不定可由周俊樂拼出彩虹。

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