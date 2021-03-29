自3月以來，轉廐馬一直交出不俗成績，分別有「無心睡眠」、「再大大」、「心中有馬」、「鋒芒快露」、「和氣生財」等駒贏馬交代。

周三（31日）泥地夜賽仍有不少同類分子列陣，值得關注。

當中，第一場「怡昌福星」由苗禮德馬房轉投沈集成馬房初出，埋門試閘提升狀態，有力打響易廐頭炮。

這匹本地拍賣馬身價420萬，上季在谷草及泥地1200米各贏一場，今季則三戰全敗，或成轉廐導火線。

沈集成馬房近期成績甚佳，旗下馬不論冷熱都照搏，肯收留「怡昌福星」此匹五班馬，反映此駒有一定能力。

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