周三（31日）舉行季內第二次泥地夜賽，可能又開正田泰安嗰瓣，事關此子今季出師泥地，已勝出十場賽事，乃所有騎師之冠。

他季內的其中八場泥地頭馬出自1200米，反映他路有專長。

加上他在上次泥地夜賽於一哩勝出「天天精彩」，今次泥夜要捧騎師，田泰安必然是首選。

第一場「一路順風」剛在上周三（24日）谷戰在田泰安胯下入位，人馬合作三戰全上名，可見合拍。

此駒上季曾連續四仗於泥地同程取得一冠兩季一第五佳績，演出穩定，今仗有權再有理想表現。

第八場「文明之星」已連續兩仗在田泰安胯下跑泥地1200取得一冠一季，贏馬一役亞軍為「好玩福星」，賽事水準甚高。

如今續配田泰安角逐贏馬路程，未嘗不可重開勝門。

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