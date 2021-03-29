本周三（31日）夜賽並非在跑馬地作賽，而是舉行季內第二次全泥地賽事。

睇番近三次全泥夜賽，蘇保羅例有王牌馬勝出或入Q，合共取得兩冠一亞。

今次替第四場「喜氣綿綿」及第五場「雷霆戰駒」出王牌，兩駒分別改由潘頓及莫雷拉接手，強配而來，結合上述數據，相信必有所圖。

「喜氣綿綿」自從加配面箍後，三次上陣未失前四名，演出漸見穩定，前仗初跑泥地一哩更後上打開勝利之門。

此駒上仗轉跑谷草搶放仍跑第四，復課交由潘頓接手親試大閘，做足工夫而來，今次出王牌重返勝途，有力贏第二W。

至於另一匹王牌馬「雷霆戰駒」上仗於泥地1800米跑獲季軍首度上名。

蘇廐近四個月均無同雷神合作，今次突然將這匹剛上名之四歲馬交由雷神接手，騎者肯定會交足功課，有機會贏馬補中。

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