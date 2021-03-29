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馬匹評分｜「韋小寶」評分衝過一百大關 「勇闖」贏完即上三班

1小時前
韋小寶（1號）剛周日由周俊樂贏馬。

剛周日（28日）沙田十場賽事完成後，馬會今日（29日）隨即公佈各駒評分調整。

全日加分最多是「知道再勝」、「勁力十足」及「勇闖」各加9分，其中「勇闖」初出即勝四班賽後，下仗需要升上三班角逐。

至於「都市神話」這匹老牌處女馬，上仗打開勝門後，今次升班再贏，賽後被加8分至53分。

這天尾場「韋小寶」由周俊樂贏馬，賽後加5分，現評104分，是來港後新高。

3.28沙田日賽十匹頭馬加分情況

馬匹　最新評分（增幅）

生生勝勝　44（＋7）

龍戰士　51（＋6）

知道再勝　78（＋9）

勁力十足　64（＋9）

金莊令　66（＋5）

勇闖　61（＋9）

都市神話　53（＋8）

真勝者　74（＋6）

佳景福星　78（＋6）

韋小寶　104（＋5）

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