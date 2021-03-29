剛周日（28日）沙田十場賽事完成後，馬會今日（29日）隨即公佈各駒評分調整。

全日加分最多是「知道再勝」、「勁力十足」及「勇闖」各加9分，其中「勇闖」初出即勝四班賽後，下仗需要升上三班角逐。

至於「都市神話」這匹老牌處女馬，上仗打開勝門後，今次升班再贏，賽後被加8分至53分。

這天尾場「韋小寶」由周俊樂贏馬，賽後加5分，現評104分，是來港後新高。

3.28沙田日賽十匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

生生勝勝 44（＋7）

龍戰士 51（＋6）

知道再勝 78（＋9）

勁力十足 64（＋9）

金莊令 66（＋5）

勇闖 61（＋9）

都市神話 53（＋8）

真勝者 74（＋6）

佳景福星 78（＋6）

韋小寶 104（＋5）

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