外號表情王的蘇偉賢善於處理與馬主之間的互動，深得他們支持，以致個人養馬長期滿額。

「恆駿」系自他從練以來一直支持，今季引入三歲愛爾蘭自購新馬「恆駿之寶」，準備替已屆九歲高齡的「恆駿寶駒」接班。

話雖如此，「恆駿寶駒」上次小休復出在泥地四班1800米跑第四，帶給馬主黃月成與黃斯豪一點獎金，亦證明自己寶刀未老。

這匹九捷馬最新總獎金為9,522,890元，已向表情王給馬主定下的1,000萬元大關行近一小步。

蘇偉賢說過「恆駿寶駒」是自己首匹從外地拍賣會替馬主引入之馬，對牠特別有感情，並以總獎金1,000萬為目標，且判斷牠季內尚有一場頭馬可贏。

說到底「恆駿寶駒」跑泥地未贏過一哩以上途程，上賽在季內未開齋的黃皓楠胯下後追第四，表現已很不錯。

此駒之前唯一勝仗產生於前季一場三班泥地一哩，當時評77分，目前則是55分，可見形勢有利。

果然「恆駿寶駒」今次（31日）被安排由當日贏泥地配搭潘頓操刀，回師第五場四班泥地一哩，擺明車馬爭奪57萬頭馬獎金，從而達到上述目標。

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