日本名駒「神業」幕後已接受香港馬會邀請，來港出爭4月25日星期日女皇盃（一級賽2000米）。

對於這匹七歲老兵，香港馬迷並不會感到陌生，皆因早在2017年尾，此駒已曾征港角逐國際賽，之後又去過法國跑凱旋門大賽，又曾在日本盃與當地一代馬后「杏目」串Q。

此駒來港甚有機會在女皇盃施展其慣常的均速放鳶跑法，如此一來，賽事有牠在陣，應可於正常步速下進行。

其練馬師辻野泰之早前亦透露，「神業」此行有機會由香港前列騎師壓陣。

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