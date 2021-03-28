灰馬是少數民族，當牠們讓投注人獲利時便是貴族。

由2月21日開始，灰馬連勝五次日賽，牠們在夜賽則曾斷纜，並於剛周三（24日）由「好運寶寶」和「童話」起孖重拾勝軌。

跑馬常有寧買當頭起之說，周三（31日）上演九場泥池夜賽，灰馬雖不多，但卻有兩匹實力分子同場較技，值得關注。

列陣五班1800米的「喜氣綿綿」和「電路一號」，都是近況不俗的灰馬，而且今次均打王牌。

「喜氣綿綿」前仗贏泥地一哩開糊，早段殿後，然後逐段加速上前，臨尾及時趕到取得平頭冠軍。

此駒上賽未能連捷也有第四，證明狀態仍在，本身與低班長途專家「動力飛鷹」同父，1800米估計可以勝任。

「電路一號」曾於泥地一哩及田草1800米入Q，跑泥地1800米應合，本身質素猶新，價錢高達1,100萬之馬還未勝出，豈有不拼之理？

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