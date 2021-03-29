鄭俊偉受到兵力所限，今季成績一直落後，深陷達標困境，現以四Win敬陪末席。

不過，他在泥地賽的成績一向甚佳，周三（31日）跑泥地夜馬正是他力爭上游的好時機。

當中，角逐第二場五班1800米的「劍聶風」，上季曾於同程獲勝，雖然上仗包尾大敗，但今次回師贏馬路程，卻有可爭之道。

鄭俊偉說：「「劍聶風」季初曾經右前蹄球節受傷，因此延至1月才作季內首次出賽，首仗沿途放頭跑第三，表現不錯。」

「上仗可能段速較快，半程已落後，最終跑包尾，表現令人失望。」

「拼後所見馬兒狀態依然理想，並無不妥，今次賽事有泥地五班1800米編排，自然不容錯過。」

「雖然落班負磅大增，但可幸找到周俊樂壓陣，減七磅幫助很大，希望此駒今戰能回復應有水準，交出好成績。」

第八場三班1200米「再大大」，上仗於同程打開勝利之門，輕取亞軍「駿皇星」，表現可人。

鄭俊偉表示此駒自從加盟旗下以來，隨住本身日益成熟，不斷改善走勢，近兩次跑泥地都有好演出，相信已為自己找到最佳出路。

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