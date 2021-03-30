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季內連捷馬近乎零 葉廐讓「獎金大王」贏完換人 有分頭尚可考慮兼顧

12分鐘前
獎金大王新勝三班泥地短途

葉楚航馬房上季經歷過低潮期，曾有段時間在成績表下游徘徊，成績停滯不前。

幸好最終有驚無險，以26場頭馬完成上季賽事。

今季葉廐完全不同，目前已有28場頭馬，在龍虎榜排第七，早已達到續牌指標。

明晚（31日）泥地夜馬第八場三班1200米，葉廐「獎金大王」上仗在賀銘年胯下重開勝門，賽後被加六分。

今場改配陳嘉熙減回七磅，實際比上次還輕一磅，似是相當有利。

然而要留意的是，葉廐今季暫有22匹新勝馬出賽，僅「其利斷金」取得連捷，數據欠佳。

結合陳嘉熙季內弱勢表現，「獎金大王」冧莊機會不應被高估，惟臨場如屬半冷門，拖配卻無妨。

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