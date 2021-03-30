星期三（31日）沙田馬場跑泥地夜馬，從化兵數量不少，其中有兩匹特別值得關注。

第三場徐雨石馬房「旋里多彩」，季內曾勝泥地1200米，其後四場則全數落敗。

此駒上仗賽後運往從化受訓，並曾與廐侶拍跳兩課。

「旋里多彩」回港後再試兩課泥閘，備戰空前積極，今戰配梁家俊跑贏馬途程，有望凱旋歸來。

第五場丁冠豪馬房「鵰神」，是泥地1650米專家，至今兩捷均於此程。

此駒季初首戰在泥地夜馬1800米，以冷門身份跑第二，隨後三戰則交不出預期水準。

「鵰神」賽後返回從化受訓，並在當地勝出泥閘及連課拍跳，操練認真。

史卓豐包辦「鵰神」暫時兩場頭馬，人馬合拍毋庸置疑。

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