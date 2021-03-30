日本中央競馬會（JRA）今年有古川奈穗及永島真奈美兩人攜手出道，繼師姐藤田菜七子後，相隔五年再有女騎師獲得JRA發牌。

結果這兩位年輕女將成績皆相當不俗，兩人均在出道初期已經敲響從騎生涯的勝鼓，日後表現令人期待。

其中，古川奈穗成績更為出眾，須知她自從3月13日在阪神競馬場開齋後，連續三星期的JRA賽事皆有頭馬進賬。

日前她連續兩日在中京競馬場上陣，結果分別憑Mozu Ping Pong及Taisei Monstre凱旋而歸，連續上周已連勝三期未斷纜，氣勢遠勝已近兩個月沒有贏馬的藤田菜七子。

雖然古川奈穗策騎Deep Primo時墮馬，不過幸好並無大礙，可如常繼續披甲上陣。

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