在近三次泥地夜賽，呂健威馬房均有馬贏共取四Ｗin。

於上次11月4日出五駒，獲兩冠一亞一季，上名率高達八成。

周三（31日）晚呂廐出六駒佈下強陣，隨時連場報捷。

第二場三班1800米「錶之銳」，季內初跑同程一役大勝五個馬位，實力絕不簡單，可期再勝泥地夜賽。

第三場四班1200米「陽明滿滿」，至今四捷同程佔其三，路程首本，足以左右大局。

第七場四班1200米「福喜多多」，累積三冠兩亞四季俱於此程取得，近四仗跑盲門草地賽旨在減分，回師泥地有殺着。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199