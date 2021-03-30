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泥地夜賽有專家級練馬師 呂健威近三次皆有頭馬 今期最銳「陽明滿滿」

17分鐘前
呂健威已半個月沒有贏馬

在近三次泥地夜賽，呂健威馬房均有馬贏共取四Ｗin。

於上次11月4日出五駒，獲兩冠一亞一季，上名率高達八成。

周三（31日）晚呂廐出六駒佈下強陣，隨時連場報捷。

第二場三班1800米「錶之銳」，季內初跑同程一役大勝五個馬位，實力絕不簡單，可期再勝泥地夜賽。

第三場四班1200米「陽明滿滿」，至今四捷同程佔其三，路程首本，足以左右大局。

第七場四班1200米「福喜多多」，累積三冠兩亞四季俱於此程取得，近四仗跑盲門草地賽旨在減分，回師泥地有殺着。

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