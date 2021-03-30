潘頓與沈集成這對合拍騎練，3月份攜手18戰豪奪八冠三亞一季一殿兩第五，勝出率有四成四，獲獎金比率更高達八成三。

明晚（31日）泥地賽事第七場四班1200米，二人合作初出自購新馬「日輝煌」，將有一定捧場客。

沈廐由03年創立至今，共十匹自購新馬初出跑泥地，僅得「上簽」（已退役）能夠勝出。

其餘九駒全部三甲不入，甚至跑入獎金名次也做不到，證明當時「上簽」屬偶一為之的例子。

按照「日輝煌」三次試閘走勢，進度未到最好，尋求明晚旗開得勝有一定難度。

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