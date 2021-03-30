蘇保羅剛周日（28日）憑「龍戰士」及「韋小寶」起孖，反映馬房正發動攻勢。

這位在從化設廐之練馬師，季內已有17場頭馬在手，尚餘一W便能達標。

蘇保羅周三（31日）派出不少惡馬列陣，其中一匹是第四場五班1800米之「喜氣綿綿」。

「喜氣綿綿」今季大熟大勇，近六仗在中距離賽事，只有一場失獎金。

此駒前仗泥地一哩後上跑獲平頭冠軍，上仗谷草配薛恩亦得第四，今次改用潘頓可望補中。

蘇保羅受訪時說：「『喜氣綿綿』以往表現較為緊張，牠要跑了四、五場賽事，才學懂出賽時如何放鬆情緒。」

「現時馬兒狀態大勇，早前馬兒由潘頓試閘，牠完全聽從鞍上人的指示，走勢令我很滿意。」

「『喜氣綿綿』現時能夠以文靜的方式競逐，今次唯一疑問是增程跑1800米，但我認為牠可以應付，並有力跑入前列。」

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