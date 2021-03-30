蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

喜氣綿綿首次挑戰泥地千八 蘇保羅認為馬匹夠氣量

22分鐘前
蘇保羅有信心喜氣綿綿可應付泥地千八。

蘇保羅剛周日（28日）憑「龍戰士」及「韋小寶」起孖，反映馬房正發動攻勢。

這位在從化設廐之練馬師，季內已有17場頭馬在手，尚餘一W便能達標。

蘇保羅周三（31日）派出不少惡馬列陣，其中一匹是第四場五班1800米之「喜氣綿綿」。

「喜氣綿綿」今季大熟大勇，近六仗在中距離賽事，只有一場失獎金。

此駒前仗泥地一哩後上跑獲平頭冠軍，上仗谷草配薛恩亦得第四，今次改用潘頓可望補中。

蘇保羅受訪時說：「『喜氣綿綿』以往表現較為緊張，牠要跑了四、五場賽事，才學懂出賽時如何放鬆情緒。」

「現時馬兒狀態大勇，早前馬兒由潘頓試閘，牠完全聽從鞍上人的指示，走勢令我很滿意。」

「『喜氣綿綿』現時能夠以文靜的方式競逐，今次唯一疑問是增程跑1800米，但我認為牠可以應付，並有力跑入前列。」

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

喜氣綿綿蘇保羅潘頓
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner