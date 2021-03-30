華籍騎師梁家俊連勝三期共獲四Win，俱是有好分頭賽駒。

頭馬分別是3月21日49倍「精神威」（羅富全馬房），3月24日9.5倍「你知我勝」（姚本輝馬房），剛周日（28日）9.7倍「龍戰士」（蘇保羅馬房），以及7.7倍「佳景福星」（葉楚航馬房）起孖。

上述四匹頭馬共通點是之前皆曾勝同程。

周三（31日）田戰梁家俊共策六駒上陣，曾勝同程座騎有第三場「旋里多彩」和第九場「黃金甲」，值得睇好。

第三場四班1200米徐雨石旗下「旋里多彩」，獲一冠兩亞一季皆在泥地短途取得，路有專長，賽前梁家俊親試泥閘一放到底，狀態回勇贏面大。

第九場二班1650米羅富全旗下「黃金甲」，三捷皆在同程取得，更是二班紀錄時間保持者，狀態已復蘇，卡士秤先勝望濃。

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