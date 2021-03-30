周三（31）晚賽事移師沙田馬場舉行，共編跑九場泥地賽事，不少泥地有根據的賽駒報名。

第六場四班1200米，方廐馬「帆哥兒」泥地特佳，上季初評80分在三班贏同程，現評56分居四班形勢有利。

薛恩分析時說：「『帆哥兒』上季三班都能贏馬，現居四班有一定優勢，其實此駒近幾場均所負不遠，狀態已接近贏馬水準。」

「『帆哥兒』上仗出戰谷草1200米，由我策騎跑第三名，整體走勢其實很有說服力。」

「該場末段甚快，此駒在中後方處境不利，末段仍可交出22秒85快時間，表現很不錯。」

「『帆哥兒』在港唯一贏馬路程是泥地1200米，目前在四班有利，希望可以在我胯下重敲勝利之門。」

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