周三（31日）沙田泥地夜賽有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

第四場高伯新馬房「上浦福滿」來港後贏過三場泥地賽，包括1650米及1800米。

此駒上仗配彭國年跑谷草1800米，雖然同程以往跑過第三，但臨場15倍已有一定支持，閘前再打落11倍開跑，跌幅為26%。

「上浦福滿」當時重戴眼罩出賽，最終以第五名衝線，整體表現不俗。

今次移師泥地1800米，強配莫雷拉，力爭勝回一仗。

第七場蔡約翰馬房「特駒聯盟」是泥地1200米專家，同程已獲三冠一亞一季。

「特駒聯盟」上仗由波健士跑同程，臨場25倍相當冷落，但閘前情況逆轉，急跌至19倍開跑，跌幅為24%。

此駒卒之姍姍來遲跑梗頸四，似有搏失之嫌。

今次改跑四班賽復由贏馬配搭蔡明紹主轡，補中定是幕後目標。

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