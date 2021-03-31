周三（31日）田戰是三月最後一次賽事，翻查近四個月壓軸戰賽果，竟然只有蔡約翰例有馬贏，可充當糧尾救星。

蔡約翰11月29日有「特駒聯盟」7.5倍勝出，12月26日「好眼光」1.8倍和「至尊高陞」12倍贏馬，1月31日「勝得威風」1.4倍和「美麗掌聲」9.4倍起孖，2月28日「二雋」5.3倍、「勝得威風」1.8倍和「銀馳」1.9倍連中三元。

今期是三月最後一戰，蔡廐共派三駒上陣，第二場「平海飛星」、七場「特駒聯盟」及九場「紅運大師」皆擅泥地，可助馬房再標尾會。

第二場三班1800米「平海飛星」，近五仗皆獲獎金，演出可靠，回師曾勝同程，雷神唔肯放手，已屆交代時候。

第七場四班1200米「特駒聯盟」，三捷皆在四班同程取得，現評60分即落班出戰，有力重開勝利之門。

第九場二班1650米「紅運大師」，近兩仗皆入位，狀態愈戰愈勇，回配贏馬功臣史卓豐操刀，力足稱雄。

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