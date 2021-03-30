法國好手巴度今季獲發全季公司騎師牌照，現有42Win在手，居於騎師榜第四位，表現無令馬會及馬迷失望。

然而近兩季巴度暫於泥地61戰，僅獲三亞六季零頭馬，個人似乎不太擅此道。

今次（31日）泥地夜賽第五場「皮具之星」、第八場「悅跑得」及第九場「大道至正」都是巴度座騎，各駒近仗均曾於泥地上名，預計都有機會成為熱門。

尤其是容天鵬馬房「皮具之星」上仗初跑泥地即在1800米入Q，如今改攻泥地一哩，馬迷定對牠有所憧憬。

無論如何，巴度已兩年多未贏過泥地賽，「皮具之星」是否值得熱捧，馬迷要審慎考慮。

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