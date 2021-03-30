文明之星是田泰安季內其中一匹泥地頭馬。
周三（31日）沙田泥地夜賽，合共有五場1200米舉行，包括在第一、第三、第六、第七及第八場。
今季泥地1200米，田泰安可以用傲視同儕來形容，這位毛里裘斯籍騎師，季內同程26戰成績8冠6亞4季，勝出率30%、上名率69%。
田泰安近十匹同程座騎，共取得三冠三亞兩季一第五，成績最差之「超能力」也跑第六，非常厲害。
而潘頓與莫雷拉成績與田泰安相差甚遠，潘頓曾贏兩W，而雷神則僅勝出一匹「南區有」，至於巴度與何澤堯更交白卷。
田泰安周三在1200米共策四駒上陣，分別為第一場「一路順風」、第六場「歡樂好友」、第七場「淺草飛」及第八場「文明之星」。
其中「一路順風」近三仗在田草、泥地及谷草取得兩亞一季，田泰安不放手，當然希望為幕後爭取季內首捷。
「文明之星」季內曾勝泥地1200米，人馬再來不容忽視。
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