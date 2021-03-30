周三（31日）沙田舉行九場泥地夜賽，乃本季第二次同類賽事，有不少馬初跑泥地，其中四駒贏過泥地試閘。

第二場三班1800米「拍馬難追」曾勝出兩次，最近一次於3月12日由莫雷拉出試沙田泥閘1200米。

當日有戴眼罩，馬會評語主動搶放，結果一放到底以頸位壓過打吡季軍「勇戰神駒」，可見泥地性能甚佳。

第三場四班1200米「千里駿駒」曾勝出一次，於去年10月6日由潘明輝出試1050米，當日仍屬葉楚航馬房，結果一放到底以四分三馬位氣走亞軍「萬市之光」。

同父系馬有「激賞」贏過泥地1200米，本身今仗作轉入方嘉柏馬房首戰，跑泥地有的放矢。

第七場四班1200米「銀亮之星」曾勝出一次，本身於18年8月29日由潘頓出試1200米泥閘，當日仍屬何良馬房，戴頭罩出試。

馬會評語分段加快，以勁勢衝刺，且看在蘇偉賢訓練下初跑泥地表現如何。

第九場二班1650米「加州得迅」曾勝出三次，最近一次於3月19日由蔡明紹出試沙田泥閘1200米，當日戴羊毛面箍出試。

馬會評語有前有後，200米透出，並以一馬位之先擊敗亞軍「知道再勝」，表現不差。

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