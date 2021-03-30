丁冠豪在周三（31日）泥地夜賽共出八駒，其中三駒由田泰安操刀。

這對中外練騎今季暫於泥地合作三戰不勝有位，絕對是信心保證。

第六場四班1200米「歡樂好友」，近三仗跑谷草1200米得個近字，試泥閘則經常名列前茅。

同父馬「八進」三捷皆在同程取得，此駒亦可望勝任泥地賽。

廐侶「文明之星」早前配田泰安初跑同程即出頭，「歡樂好友」或可成功效法。

第七場四班1200米「淺草飛」，至今一亞一季都在同程錄得。

上周末（27日）拍跳搶住走，火力十足，狀態突出，有利今場拼勝。

第八場三班1200米「文明之星」，在港首四仗跑谷草全負，轉戰泥地1200米後，兩戰一冠一季，已找到最佳出路。

今戰續配田泰安，排位及負磅均適，不難繼續爭取佳績。

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