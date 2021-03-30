周三（31日）沙田全泥夜宴，「精彩」系派出兩駒上陣。

王文揚及王家揚兩兄弟的團體馬「天天精彩」出戰第二場三班1800米；他們父親王聰德名下的「秒秒精彩」則列陣第六場四班1200米。

王家揚受訪時說：「『天天精彩』跑泥地一向忠心準繩，記憶中牠在港十戰泥地賽，全部都有獎金收，可見場地性能相當不錯。」

「此駒在港三場頭馬均在四班取得，升上三班之後暫時未勝。」

「『天天精彩』上仗跑泥地一哩排11檔起步，際遇一般下未盡發揮，如果今仗抽得好檔（排位後抽得3檔），應可跑得接近。」

至於「秒秒精彩」今仗初跑泥地，王家揚表示屬告東尼部署。

他說：「『秒秒精彩』前仗轉往東廐後一出即勝，Tony（告東尼）向我表示，此駒目前四歲仍很年輕，馬兒喜歡自己擺在前走、自造步速。」

「『秒秒精彩』上仗未能按計劃放頭走，因此表現未如理想。今次此駒轉爭泥地乃Tony的意思，賽前練馬師特意安排牠試一課泥閘，馬兒的表現還不錯。」

「原本Tony打算找潘頓策騎，但鞍上人早已卜定同場其他座騎，因此分身乏術，所以便找來郭能操刀。」

「以我了解，『秒秒精彩』近期狀態相當不俗，希望牠可以交出好成績。」

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