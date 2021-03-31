今季1月31日舉行的泥地四班1200米（總場次385），頭馬「好玩福星」勝後再出升上首戰第三班即入Q，其水準肯定值第四班頂級。

同場亞軍「多多寶驥」、季軍「再大大」及第五名「喜駿之星」於其後兩仗內全部贏馬補中，進一步證明上述場次水準很高。

至於第六名「旋里多彩」與第五名「喜駿之星」在相若位置過終點，反映其當日演出也有一定水準。

今次（31日）賽前，徐廐曾安排「旋里多彩」小休兩個月，與本身季初贏馬前曾休賽兩個多月，在部署上有異曲同工之妙。

「旋里多彩」季初贏四班泥地1200米時排8檔，如今於第三場跑同班同程配梁家俊排9檔，起步形勢相若，可作半冷門一博。

第九場二班泥地一哩，沈集成馬房「超霸神駒」新勝三班同程，如今升班首戰二班賽。

就算此駒因負磅問題，潘頓未能再騎而改配何澤堯，惟仍具捧場價值。

上仗在總場次506三班同程，「超霸神駒」全程領放，頭三段步速合計快標準時間超過一秒。

此駒當時自製超快步速形勢，直路仍造全場第二快末段時間，最終輕取亞軍「元朗之星」兩個馬位勝出。

加上該場完成時間較同班同程標準時間快1秒68，其水準可謂絕不簡單。

今次同場估計會有馬搶放，惟以其上賽表現計，「超霸神駒」遇快步速有利無弊，甚至有權取得連捷。

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