方嘉柏（左）下周一將與潘頓合作川河達駒。
下周日（4月4日）是清明節公眾假期，馬會將於下周一（4月5日）在沙田舉行十場草地日馬。
蔡明紹、賀銘年及黎海榮停賽，波健士則刑滿復出。
方嘉柏以往與潘頓合作無間，自去年9月23日後，未再向潘頓提供座騎，直至下周一才重新合作，相信成焦點所在。
1200米短途錦標：「川河達駒」上場在何澤堯胯下跑得第11名，熱門倒灶，賽後被問話，今場由潘頓接手。
「帝豪福星」上場配潘頓胯下跑第六名，賽後被問話，今場換上彭國年。
「夢想成金」上場在蔡明紹胯下跑梗頸四，今場換上潘明輝。
1600米主席錦標：「勝得精彩」上場配賀銘年跑第三，今次騎者停賽，因此換上史卓豐。
「幸福笑容」上場在巴度搏失跑第二名，今場換梁家俊。
第一班2000米：「馬克羅斯」近兩戰在梁家俊胯下跑第五名，今場易配潘頓上陣。
第三班1400米： 「南區有」上場在梁家俊胯下跑第六名，今場易配潘頓出戰。
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