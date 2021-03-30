下周日（4月4日）是清明節公眾假期，馬會將於下周一（4月5日）在沙田舉行十場草地日馬。

蔡明紹、賀銘年及黎海榮停賽，波健士則刑滿復出。

而這天焦點落在方嘉柏和潘頓憑合作「川河達駒」破冰。

方嘉柏以往與潘頓合作無間，自去年9月23日後，未再向潘頓提供座騎，直至下周一才重新合作，相信成焦點所在。

1200米短途錦標：「川河達駒」上場在何澤堯胯下跑得第11名，熱門倒灶，賽後被問話，今場由潘頓接手。

「帝豪福星」上場配潘頓胯下跑第六名，賽後被問話，今場換上彭國年。

「夢想成金」上場在蔡明紹胯下跑梗頸四，今場換上潘明輝。

1600米主席錦標：「勝得精彩」上場配賀銘年跑第三，今次騎者停賽，因此換上史卓豐。

「幸福笑容」上場在巴度搏失跑第二名，今場換梁家俊。

第一班2000米：「馬克羅斯」近兩戰在梁家俊胯下跑第五名，今場易配潘頓上陣。

第三班1400米： 「南區有」上場在梁家俊胯下跑第六名，今場易配潘頓出戰。

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